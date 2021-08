Ximbinha lança DVD da Banda X

Com os vocais do cantor Gêh Rodrigues, o novo trabalho da Banda X conta com músicas inéditas, como 'Meu corpo sente a falta de você', 'Me deixe, Me solte', 'Deliciosa tentação', além de regravações de sucessos do brega paraense, como 'Meu Desprezo', 'Vem comigo', 'De repente’. O lançamento aposta na mistura de ritmos como o calypso, brega e bachata.

Produzido por Ximbinha e pelo maetro Dedé Borges o DVD é o primeiro projeto da banda desde a sua pausa, em 2017. Gravado em Belém, no Hotel Atrium – Quinta das Pedras, a produção contou com um cenário tipicamente paraense.

Disponível em todas as plataformas digitais, a proposta do novo projeto da Banda X é fazer o público "curtir e dançar ao som" das novas músicas. O grupo tem planos para este ano, e diz que irá lançar outras músicas inéditas, além de um EP e um clipe.

Confira o vídeo das músicas: