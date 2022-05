XIII Festival Amazônia Encena Na Rua divulga programação gratuita

O XIII Festival Amazônia Encena Na Rua apresenta em formato presencial, 18 espetáculos de teatro, dança e circo em Belém, no período de 5 a 12 de junho, e também nos municípios de Xinguara, Marabá e Parauapebas, no Sudeste Paraense, de 15 a 30 de junho. O objetivo é promover a circulação de espetáculos e a conexão entre grupos de artistas de diferentes estados; a democratização do acesso à cultura, levando a arte para espaços públicos, como escolas e praças; e oferecer uma programação formativa aos artistas.

O idealizador e organizador do festival, Chicão Santos, conta que o festival recebeu muitas inscrições de espetáculos de grupos de vários estados, ávidos por participar de apresentações presenciais na volta da pandemia pela Covid-19. Uma comissão julgadora selecionou cinco grupos de Belém, um grupo de cada estado da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso) e convidados de outros lugares (Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul).

Em Belém, as apresentações gratuitas acontecerão no anfiteatro da Praça da República, no período de 5 a 12 de junho, sempre às 19h: No dia 5, “As Charlatonas” do Trupe Açu Cia de Circo (TO) e “A Carroça é Nossa” do Grupo Xama Teatro (MA); dia 6, “Magya e Mystério” do grupo Folhas de Papel (PA) e “Jerônimo Show” com Circo Caramba (SP); dia 7, “A muy lamentável história de Piramo e Tisbe” do Teatro Ruante (RO) e “Tekoha - Ritual de vida e morte do deus pequeno” do Grupo de Teatro Imaginário Maracangalha (MS); dia 8, “O espetáculo de um homem só” da Cia de Circo Nós Tantos (PA) e “Comédia Del'Acre’ da Cia Visse e Versa (AC); dia 9, “Sorteio de Contos” da Cia Sorteio de Contos (PA) e “Palhaçando” do Grupo Tibarané (MT); dia 10, “O cavaleiro perfumado” da Locômbia Teatro de Andanças (RR), “Uma surpresa para Benjamim” do .Grupo Matutagem (PA) e “Se deixar, ela canta” da Companhia Cangape (AP); dia 11, “Os cenouras” do Grupo Valdevinoa de Oliveira (RJ) e “As Aventuras de Baltazar no Reino dos Mamulengos” do Mamulengo sem Fronteiras (DF); e dia 12, “Fashion Fake - A roupa quase nova do rei” da Cia de Teatro Madalenas (PA) e “Sodade” da Panorando Cia e Produtora (AM).

Confira mais detalhes dos espetáculos aqui.

Já os espetáculos circences “Maravilhas do Tocantins” e “Cenouras” serão apresentados em Xinguara, na Praça Vitória-Régia, no dia 17 de junho; em Marabá, na Praça Mahatma Ghandi, no dia 19; e em Parauapebas, na Praça Colônia Z 30, no dia 23. Os espetáculos iniciarão sempre às 19h.

Programação formativa

Em Belém, acontecerão as oficinas “Números Cômicos”, “Dramaturgia Pedagogia do Teatro de Rua”, “Teatro da Cidade e seus conceitos” e o IV Seminário Amazônico de Teatro de Rua com Chicão Santos (RO). Mais informações e inscrições pelo site https://amazoniaencena.com.br/. Chicão também dará a oficina de “Teatro e Produção Cultural” em Xinguara, nos dias 15 e 16, e Marabá, nos dias 21 e 22, para o público estudantil.

O festival é realizado por O Imaginário por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio master do Instituto Cultural Vale, e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo do Brasil.