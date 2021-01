Xbox Game Pass Ultimate oferecerá 30 dias de Disney+ no Brasil

O serviço de streaming Disney+ acaba de entrar no pacote de vantagens para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. Os usuários terão 30 dias de acesso ilimitado aos conteúdos da plataforma, incluindo filmes e séries da saga Star Wars, obras da Marvel, desenhos da Disney e outros conteúdos.

Para resgatar a vantagem, o usuário deve estar logado em sua conta no PC, Xbox ou app do Xbox no celular. Apenas os novos usuários do Disney+ poderão usufruir da vantagem que, quando reivindicada, levará o usuário ao site do serviço para conclusão do cadastro. Porém, o benefício tem prazo limitado até o dia 31 de janeiro de 2021, com o resgate válido até dia 02 de março.