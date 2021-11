Wokshop mostra técnicas de passarelas para aspirantes a modelo em Belém

Nesta sexta-feira (19), o ex-modelo e professor de passarelas, Silvio Pompeu, desembarca em Belém para ministrar um workshop voltado para modelos e misses paraenses. Na oportunidade, o profissional também vai compartilhar experiências da sua careeira como modelo internacional e dar dicas para iniciantes.

O workshop será realizado pela empresária Élida Ferreira, que realiza o concurso “Beleza Fashion Pará”, voltado para misses e misters no Pará. “O workshop é um momento único, uma grande oportunidade de aprender cada vez mais para os inúmeros jovens que sonham com uma carreira promissora no mundo da moda e no mundo miss. Com essas técnicas eles aprender a se expressar melhor e ter mais destaque nesse mundo, então ter atitude é essencial”, frisa ela, ressaltando que serão aceitas crianças a partir de cinco anos de idade

Ex-modelo e agora professor de passarelas, Sílvio Pompeu conta que é sempre uma satisfação estar em Belém, que tem grande potencial para talentos do mundo da moda. “É sempre uma felicidade estar em terras paraenses, onde temos um povo acolhedor, quente e receptivo. Vai ser maravilhoso esse reencontro com as pessoas daqui. Vou passar toda minha experiência e será gratificante", disse Silvio, que está entusiamado por voltar à capital paraense.

Serviço: O workshop de passarela com Silvio Pompeu acontecerá nesta sexta-feira (19), às 14h, no salão do Hotel Gold Martan, em Belém. As inscrições estão sendo feitas por meio do Instagram @elidaferreirabfp e @belezafashionpara , também pelo WhatsApp (93) 98127-3639. Vagas limitadas.