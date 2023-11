Wilma Petrillo, viúva de Gal Gosta, faz retratação pública após ser processada

Wilma Petrillo, viúva de Gal Gosta, se retratou publicamente na última sexta-feira (24) após ser processada pela artista visual Daniela Cutait. A empresária se pronunciou nas redes sociais após o acordo judicial feito por advogados de ambas as partes.

“Eu, Wilma Teodoro Petrillo, reconheço ter proferido informações inverídicas e ofensivas contra Daniela Cutait, bem como danos à honra causados a ela a partir de minhas falas. Portanto venho me retratar publicamente e pedir desculpas pelos transtornos vivenciados por Daniela”, publicou a viúva de Gal no X (antigo Twitter).

A artista visual entrou com uma ação contra a empresária após se sentir ofendida com declarações dadas por Wilma em uma entrevista à Folha de S. Paulo. Em junho, Wilma teria dito que a artista visual “vivia pendurada nos maridos ingênuos” e também que “alugava quartos em sua casa para se bancar”.

Na entrevista com a colunista Mônica Bergamo também afirmou que a artista era patética. “O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética”. As declarações foram dadas pela viúva de Gal Costa depois de Daniela cobrá-la publicamente para pagar as contas de luz e gás do imóvel no qual mora em São Paulo. A artista era dona da casa, que foi vendida para Gal em 2020.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)