Colunista anuncia que William Bonner pediu demissão da Globo; confira o vídeo

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do "A Tarde é Sua", o jornalista William Bonner pediu para deixar a Rede Globo na semana passada. Recentemente, o apresentador Faustão também anunciou a sua saída da emissora.

"A intenção dele é deixar o comando do Jornal Nacional entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Então, já avisou com antecedência", revelou o jornalista do programa de Sônia Abrão.

O colunista também confirmou que a decisão do jornalismo veio devido às mudanças, principalmente com redução de salários. Por conta disso, Bonner ficou revoltado com a decisão do canal. Ele deixará de ganhar 900 mil reais e passaria a ganhar 300 mil nos próximos meses.