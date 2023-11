Wellython Vaqueiro apresenta a terceira edição do projeto ‘A Vaquejada’ em Belém

O público vai poder conferir nesta sexta-feira, 3, mais uma edição do projeto “A Vaquejada”, promovida pelo cantor paraense Wellython Vaqueiro. O evento será realizado na Arena Stadium Boliche, a partir das 18h, com uma variedade de estilos musicais. Entre os artistas convidados estão a banda Caricato, DJ Hiroshi, Eduardo e Gabriel, Miguelzin, Victória Pinheiro, Miro Marks, Diogo Oliveira e Victor e Lyon.

O projeto foi criado por Wellython Vaqueiro com o intuito de proporcionar uma imersão na cultura sertaneja e country tanto em Belém como em outras cidades por onde o projeto passou. Para o cantor, “o objetivo é levar a cultura sertaneja raiz para o público de uma região na qual essa cultura não é muito típica, e nessa edição, vamos dialogar com diversos outros estilos, vai ser única”, afirmou.

Segundo Wellython, é nítido o quanto o sertanejo cresceu como estilo musical nos últimos anos no Brasil. “Com muito esforço, atualmente o sertanejo é uma referência do estilo no Pará. Busco levar ao meu público, shows regados a pirotecnia, dançarinos, interação e outros detalhes importantes para compor um grande espetáculo”, declarou. Ainda de acordo com o cantor, esta edição do evento é diferenciada.

“Será uma ‘Vaquejada Eclética’, com uma mistura de ritmos e estilos musicais para atingir o maior número de pessoas”, explicou. Para Wellython, o universo da música é infinito, apesar da Vaquejada ter uma essência sertaneja. “Acredito que na música, um estilo não se sustenta sozinho, por isso vamos trazer de tudo um pouco desta vez, com pagode do Caricato, o DJ Hirosh com baile funk, e por aí vai, cada um no seu estilo", detalhou.

Para participar do evento o público pode adquirir ingressos para camarote fechado para 15 pessoas por R$300; há ainda uma lista free unissex válida até às 00h, lista pix a R$10 e ainda, quem for caracterizado com roupa country não paga ingresso a noite toda.

Wellython Vaqueiro iniciou sua trajetória profissional na música em 2020, e desde então, tem investido pesado em sua carreira. O objetivo do cantor é levar uma experiência diferenciada de shows ao público, que conta com pirotecnia e dançarinos no palco de suas apresentações.

O cantor atua no estilo sertanejo no Pará e possui um número significativo de fãs que o segue e o acompanha em seus shows pela capital e pelo estado. É figura sempre presente nas noites dos bares, festas e pubs da cidade e região, onde deixa a sua assinatura, como costuma destacar, seu "swing diferente", marca registrada do artista.

Wellython Vaqueiro apresenta edição inédita do projeto “A Vaquejada”

Data: 03/11

Hora: a partir das 18h

Local: Arena Stadium Boliche (Av. Rodolfo Chermont, 1434 - Marambaia, Belém - PA, 66620-000)