Wellython Vaqueiro grava primeiro DVD no show “A Vaquejada”

Mesmo com pouco tempo de carreira, o o cantor Wellython Vaqueiro vem ganhando destaque e será atração da "A Vaquejada", neste sábado (4), no Vitrine Lounge. Durante a programação, Wellython Vaqueiro vai aproveitar para gravar uma espécie de DVD autoral do músico, que posteriormente vai ser veiculado nas suas redes sociais.

O artista diz que o evento foi bem pensado e estruturado para ser uma experiência única para quem for curtir o show. "Esse nome foi escolhido para poder abarcar as minhas composições e a dos meus amigos que vão agitar esse dia tão maravilhoso pra música sertaneja local e literalmente vai ficar gravado para a história", explica o cantor.

Com uma trajetória artística recente, Wellython Vaqueiro é um projeto que iniciou em 2020, com o objetivo de levar uma experiência para o público ao longo da sua apresentação, que conta com pirotecnia, dançarinos, interação com o público e muito mais, de forma a se destacar no mercado musical.

A carreira está em ascensão e desde 2022, o cantor tem marcado presença em shows dentro e fora do estado, tendo sido convidado a se apresentar no Amapá, no Maranhão e diversas cidades do Pará. "Poder levar minha cultura, meu trabalho pra fora do nosso Parazão é incrível, me sinto vivendo um sonho, ainda mais com a recepção que o público tem me dado quando chego em um local diferente, é surreal de tão bom", ressalta.

Wellython Vaqueiro canta sertanejo e diz que está feliz com a carreira. "Se for pra fazer mais do mesmo a gente nem faz né, então eu vim com esse projeto justamente pra me destacar e fazer diferente e tem dado muito certo desde o início, isso é muito gratificante, tô mega feliz de poder levar meu trabalho para as pessoas se divertirem através dele", comenta Wellython.

Serviço: Wellython Vaqueiro

Data: sábado, 4

Local: Vitrine Lounge

Hora: a partir das 21h