Web pede revisão de prova do líder do ‘BBB 21’ e Tiago debocha: ‘Novas regras criadas pela internet'

Os fãs do ‘BBB 21’ foram para as redes sociais na tarde desta sexta-feira (12), pedir que a prova do líder de ontem, vencida por Fiuk e Rodolffo fosse revisada. O assunto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Na dinâmica proposta pela produção, os brothers tinham que disputar em duplas. Pelas regras, os participantes precisavam correr por uma estrutura com ‘scanners’ toda vez que o cronômetro disparasse. Eles trocavam entre si uma lâmina de barbear e apertavam o botão para confirmar a troca.

No entanto, o sertanejo chegou a derrubar o objeto que deveria trocar com Fiuk. Mas, não foi eliminado, descumprindo assim a regra eliminatória apresentava por Tiago Leifert:

“Não cumprir a dinâmica dentro do tempo do cronômetro, derrubar a [o objeto] durante a travessia ou cair na passarela são fatores eliminatórios (...) Se cair fora da área de prova, fora de uma rodada, passa. Se você derrubar dentro da área de prova, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí está fora”, explicou o apresentador antes da prova começar.

Após o debate que gerou na web, Leifert utilizou as redes sociais para responder aos pedidos de revisão de prova feitos pelos internautas. “Atenção! De acordo com vários directs, várias regras novas foram criadas pela internet. Com isso todas as duplas deste ano estão eliminadas e a vitória é de Pyong Lee e Rafa Kalimann”, disse, em tom irônico, nos stories do Instagram.

Na noite de hoje, no programa ao vivo, ocorre a ‘cerimônia oficial’ de coroação do novo líder.