Wanessa Camargo briga com 'hater' durante show em Minas Gerais

Durante a realização de um show, na noite do último domingo (16), Wanessa Camargo se indispôs com um homem, que ofendeu a cantora durante sua apresentação na Parada LGBT+ de Frutal, em Minas Gerais.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram que o rapaz mostrou o dedo do meio para a cantora em diversas vezes. Wanessa chegou a parar de cantar para dar um esporro no hater, que foi vaiado pelo público.

“Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo aqui. Está fazendo gestos obscenos e fazendo todos aqui serem desrespeitados. Não saia da sua casa se você não quer estar (aqui). Não perca seu tempo”, disse ela para o rapaz que a ofendia.

Após brigar com o hater, Wanessa pediu que os seguranças retirassem o homem do local. A cantora ainda discursou para os fãs e disse que o show dela não era local para o ódio.

“Retira ele do show, por favor. Aqui é respeito e eu respeito a comunidade há anos. Ficar me xingando, enquanto estou aqui fazendo show, com muito amor para vocês…. ah, meu amor… eu não tenho medo disto aí não!”, concluiu a cantora.