Walbert Monteiro lança novo livro 'Reflexões Libertas' nesta sexta-feira

O escritor paraense Walbert Monteiro lança o mais novo livro “Reflexões Libertas”. A obra é uma continuação do livro “Reflexões Reclusas” com os pensamentos do escritor e jornalista paraense sobre vários assuntos pós-pandemia de covid-19. Walbert é membro da Academia Paraense de Letras (APL) e da Academia Paraense de Jornalismo (APJ). O lançamento ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 26, a partir das 18h, na sede da Academia Paraense de Letras (APL), localizada na rua João Diogo, nº 235, Campina. Ele também relançará a publicação “Palavras Além do Tempo”.

Essa é uma continuação de “Reflexões Reclusas”, que reuniu as crônicas escritas por Walbert, durante a pandemia de Covid-19. “De certa forma, sim [é continuação]. Porque o livro contém as crônicas publicadas logo após a ‘suspensão’ das medidas restritivas impostas pela pandemia, daí o nome de ‘Libertas’. Mantendo, no entanto, o espírito de indução às reflexões sobre os temas abordados, com a consciência do respeito às opiniões divergentes”, destaca.

“Estou com uma expectativa muito boa, porque o ‘Reflexões Reclusas’ teve uma excelente aceitação. É um livro que está praticamente com sua edição esgotada assim como ‘Círio – Meu Olhar de Fé’ e o ‘Igrejas Históricas de Belém’”, conta.

As crônicas presentes na publicação falam sobre temas variados como política, religião, costumes sociais e “algumas leves incursões filosóficas”, como gosta de explicar o escritor. “As ‘provocações’, substituindo as ‘inspirações’, advém da observação dos fatos do cotidiano e que me levam a emitir conceitos que acabam virando críticas ou aconselhamentos. Também gosto, e muito, dos temas memorialistas e procuro fazer essas reminiscências como abordagens históricas”, detalha.

Dentre os livros de sua autoria estão “Reflexões Reclusas”, “Rosário - Um Tesouro que se Redescobre”, “O Círio de Nazaré - Meu Olhar de Fé” e “Igrejas Históricas de Belém”. O escritor que também é jornalista foi editor de revistas como Ver-o-Para e Nosso Pará, que divulgaram as riquezas culturais do Pará, e por anos editou a Revista do Círio. Ele foi o responsável editorial pela Revista dos Tribunais de Justiça do Brasil, e continua como editor da JUSPARA, revista oficial da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA).

No jornalismo paraense Walbert da Silva Monteiro iniciou a carreira aos 17 anos no extinto jornal “A Província do Pará”. Dirigiu e editou, por quase 15 anos, as revistas “Ver-o-Pará” e “Nosso Pará”. Ele ocupa a cadeira de número 22 da Academia Paraense de Letras (APL). A cadeira patronímica de João Pedro de Figueiredo teve como último ocupante o acadêmico João Paulo do Valle Mendes. Ele também é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e tem uma atuação no Museu do Judiciário.

Serviço: Lançamento livro “Reflexões Libertas”

Autor: Walbert Monteiro

Editora: Marques Editora

130 páginas

Valor: R$ 50

Data: sexta-feira, 26 de maio

Horário: 18h

Local: Sede da Academia Paraense de Letras (APL), localizado na rua João Diogo, , nº 235, Campina