Voltaram? Vini Jr. aparece 'mascarado' em foto de Virgínia Fonseca e reposta momento

Semanas depois do "término", Virgínia Fonseca e Vini Jr. parecem ter voltado para os braços um do outro. Na manhã desta segunda-feira, 27, a influenciadora compartilhou nos stories do seu Instagram uma foto em um restaurante no principado de Mônaco.

Após muita especulação, o jogador do Real Madrid parece ter confirmado que era ele ao lado de Virgínia, repostando a foto em sua própria conta.

Os dois viveram um relacionamento nos últimos meses, inclusive postando fotos juntos nas redes sociais. O romance parecia ter acabado no começo de outubro, quando mensagens entre Vini e a modelo Day Magalhães vazarem na internet.

Nos dias seguintes, Vini Jr. pediu desculpas públicas a Virgínia, que agradeceu as palavras do atleta e confirmou que os dois haviam voltado a conversar.

A reaproximação de Vini Jr. e Virgínia acontece horas depois de o jogador entrar em campo pelo Real Madrid no clássico contra o Barcelona, neste domingo. Na partida, o brasileiro foi substituído pelo técnico Xabi Alonso e deixou o campo revoltado.