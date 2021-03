Volta apaziguada de Carla Diaz ao ‘BBB’ ‘faz web de palhaça’; veja os memes

Assim que voltou para o jogo do ‘BBB 21’, os internautas achavam que Carla Diaz iria incorporar o espírito vingativo de Carine, a sua vilã em ‘A Força do Querer', novela que atualmente está sendo reprisada pela Globo em horário nobre.

Mas, a atriz decepcionou uma boa parte do público ao se ajoelhar e pedir que Arthur fosse o seu parceiro de amor e jogo dentro do reality. O nome de Carla Diaz ficou entre um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta quinta-feira (11).

Os internautas não perdoaram a atitude da sister e, para quem estava torcendo por uma reviravolta emocionante estilo o Gleici Damasceno ou Nina, de ‘Avenida Brasil’, voltas históricas do ‘BBB’ e da teledramaturgia brasileira, respectivamente, resta apenas o meme de rosto de palhaço.

Confira a repercussão na web:

Eu achando que com a volta de Carla Diaz ia ter gritaria e confusão#BBB21 pic.twitter.com/xGZRurFtJS — Bela Falecida 🌻 📖Harry Potter e o Cálice de Fogo (@lice0311) March 11, 2021

SAME ENERGY



Carla 🤡 EU AVISEI AJOELHOU ATRIZ Gil e Projota pq a Carla Que vergonha bananão TROUXA sarah pic.twitter.com/PqDo3Ka58i — não sou uma versão menos gostosa da Regina George (@lvaroVinicius13) March 11, 2021

Eu sou trouxa, mas essa Carla tá de parabéns. E o prêmio de maior papel mais patético de trouxa do ano vai para: Carla Days



Aí Carla ... 🤡🤡🤡 que vergonha

Mds Carla 🤡 pic.twitter.com/HlLggGUPvA — Brendah Kom Trikru 🏳️‍🌈 (@SrtaBrends) March 11, 2021