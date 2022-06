Viviane Batidão faz três indicações para assistir no streaming

A cantora Viviane Batidão é a convidada para indicar opções para assistir no streaming essa semana. A artista do tecnomelody é bastante conhecida no estado, tendo até se apresentado no Rock In Rio, em 2019, além de participar de um programa de âmbito nacional, como o Domingão do Faustão.

Dona de hits como “Olha Bem pra Mim”, “Grito seu Nome” e “24 Horas”, a artista nasceu no município de Santa Isabel, no Pará, onde reside até hoje e faz questão de prestigiar o lugar onde vive. Viviane tem mais de 2 mil músicas lançadas e continua produzindo canções no gênero tecnomelody.

Série “The Alienist”

Entre as suas indicações está a série “The Alienist”, ou “O Alienista”, que é uma produção original da Netflix. A obra é considerada como de “época” e traz a história do psicólogo Laszlo Kreizler “quando recebe do comissário de polícia a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York”. Com muito suspense e drama, a série é uma das queridinhas para quem gosta do gênero suspense policial. “Uma série policial muito interessante, que fala de assassinatos ligados a transtornos mentais e que se passa em 1895. Tem atores incríveis como Dakota Fanning, um enredo muito bom e uma fotografia magnífica”, afirma Viviane.

Filme “Uma Segunda Chance para Amar”

A segunda opção é o filme “Uma Segunda Chance para Amar”, que está disponível no Amazon Prime e Netflix, e é ideal para quem não perde um bom romance natalino. Lançada em 2019, a produção conta a história da jovem Kate, interpretada pela aclamada Emilia Clarke, famosa por seus papéis na série “Game Of Thrones” e “Como Eu Era Antes de Você”, e de sua vida nada fácil como elfa em uma loja de natal. Tudo muda na vida da protagonista quando ela conhece Tom, um rapaz que chega na vida dela para mudar tudo. “Um romance lindo. Me surpreendeu pela história e pela linda lição de vida”, conta a cantora.

Série "The Wicther”

Por fim, a indicação da artista é uma das séries de melhor audiência da Netflix. “The Wicther” surgiu como um jogo de videogame e ganhou as telas em 2019, trazendo o ator Henry Cavill, conhecido por interpretar o Super Homem nos cinemas, como o bruxo Geralt de Rívia, um dos restantes que sobraram na terra. A história é cheia de criaturas mágicas e selvagens. A última temporada, até o momento, foi lançada em outubro de 2021 e trouxe ainda mais mistérios, segredos e ação. “[É uma] série que fala de um bruxo, que por um acaso é o ator Henry Cavill. Tem um enredo bem fantasioso, que eu particularmente adoro, magos, feiticeiras e muita magia. A série passeia pelo tempo, e isso nos aguça a querer entender”, conta a paraense.

(*Estagiária, Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)