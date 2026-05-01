Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viúvo de Gilberto Braga diz que recebeu R$ 89 por exibição de Celebridade nos EUA

Estadão Conteúdo

Edgar Moura Brasil, viúvo do escritor Gilberto Braga, disse que a Rede Globo pagou apenas R$ 89,42 pela exibição dos 221 capítulos de Celebridade, uma das novelas de maior sucesso do autor, nos Estados Unidos. Edgar publicou uma nota fiscal com o valor no Instagram nesta quinta-feira, 30.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Edgar disse ter recebido um aviso da emissora sobre o recebimento de direitos autorais de Gilberto Braga há alguns dias. "Minha impressão inicial de respeito e consideração caiu por terra e fui invadido por um grande sentimento de injustiça, ingratidão e pilhagem", escreveu.

Ele ainda afirmou que teria conversado com outros autores de novelas da época de Gilberto, que teriam dito que também recebiam "ínfimas quantias" pela exibição de seus trabalhos.

"Esses valores são determinados pela TV Globo sem o conhecimento deles, uma vez que, quando os contratos foram feitos, não existia streaming, nem Globoplay Novelas. Portanto, o critério é totalmente unilateral", escreveu Edgar. "Acho um absurdo porque, certamente, a Globo não vende seus produtos pelo mundo a preço de banana."

Celebridade foi exibida entre 2003 e 2004. A trama entre as rivais Maria Clara e Laura contou com nomes como Malu Mader, Cláudia Abreu, Fábio Assunção e Juliana Paes no elenco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gilberto Braga

Rede Globo

televisão

telenovela
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Milton Cunha comanda transmissão de show histórico de Shakira em Copacabana no Todo Mundo no Rio

Confira os detalhes da cobertura na TV Globo, Multishow e Globoplay

01.05.26 12h27

SAÚDE

Fabiano, da dupla com César Menotti, perde mais de 60 kg em três anos

O artista chegou a pesar 180 kg em 2023

01.05.26 9h31

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

revelação

Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

30.04.26 21h06

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (01/05)?

O filme "Pica-Pau: O Filme" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

01.05.26 11h00

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

denúncias

Brasileira que processa MrBeast mostra reunião em trabalho de parto

A empresa negou todas as acusações de assédio sexual, retaliação e ambiente de trabalho hostil feitas pela brasileira

01.05.26 16h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda