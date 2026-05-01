Viúvo de Gilberto Braga diz que recebeu R$ 89 por exibição de Celebridade nos EUA

Edgar Moura Brasil, viúvo do escritor Gilberto Braga, disse que a Rede Globo pagou apenas R$ 89,42 pela exibição dos 221 capítulos de Celebridade, uma das novelas de maior sucesso do autor, nos Estados Unidos. Edgar publicou uma nota fiscal com o valor no Instagram nesta quinta-feira, 30.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Edgar disse ter recebido um aviso da emissora sobre o recebimento de direitos autorais de Gilberto Braga há alguns dias. "Minha impressão inicial de respeito e consideração caiu por terra e fui invadido por um grande sentimento de injustiça, ingratidão e pilhagem", escreveu.

Ele ainda afirmou que teria conversado com outros autores de novelas da época de Gilberto, que teriam dito que também recebiam "ínfimas quantias" pela exibição de seus trabalhos.

"Esses valores são determinados pela TV Globo sem o conhecimento deles, uma vez que, quando os contratos foram feitos, não existia streaming, nem Globoplay Novelas. Portanto, o critério é totalmente unilateral", escreveu Edgar. "Acho um absurdo porque, certamente, a Globo não vende seus produtos pelo mundo a preço de banana."

Celebridade foi exibida entre 2003 e 2004. A trama entre as rivais Maria Clara e Laura contou com nomes como Malu Mader, Cláudia Abreu, Fábio Assunção e Juliana Paes no elenco.