Viúva de Gal Costa pede à Justiça metade da herança deixada ao filho da cantora

A herança de Gal Costa pode ser disputada na Justiça após Wilma Petrillo, viúva da cantora, entrar na Justiça com pedido de reconhecimento de união estável. Antes de falecer em novembro de 2022, vítima de um infarto fulminante, a artista deixou os bens para o filho Gabriel, de 18 anos, que agora pode decidir o destino do patrimônio.

VEJA MAIS

A casa em que moravam juntas há quase 30 anos, no Jardim Europa, localizada em São Paulo, é avaliada em R$5 milhões. Segundo o testamento, Wilma Petrillo não teria direito à casa e ao carro estacionado na propriedade.

De acordo com o jornal ‘Extra’, a viúva recorreu à Justiça em março deste ano para ficar com metade dos patrimônios da artista falecida. Se o pedido for reconhecido pela entidade, Gabriel deve ficar com 50% do patrimônio de Gal Costa, que já havia sido lapidado pela viúva. Se concordado por Gabriel, Wilma Petrillo também pode se tornar inventariante. Nesse caso, os dois devem tratar a divisão de bens longe de audiências judiciais e da mídia.

Processos e Dívidas

Ainda de acordo com o jornal ‘Extra’, o patrimônio de Gal pode estar comprometido devido à série de processos trabalhistas de ex-funcionários que não receberam seus direitos conforme a lei. Acusações de Wilma por assédio moral estão incluídas nos processos.

Fora isso, a cantora já perdeu dois imóveis, uma casa em Trancoso, na Bahia, e um apartamento em Nova York por dívidas contraídas na Justiça.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)