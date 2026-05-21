Virada Cultural 2026 no Centro: veja a programação completa dos palcos 24 horas

A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.

O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.

Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.

Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

- 17h - João Carlos Martins - 18h - Mocidade Alegre - 19h30 - Péricles - 22h - Luisa Sonza

24 de maio

- 0h30 - Manu Chao - 3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou - 5h30 - Western Standard Time - 9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra - 14h - Marina Sena - 16h30 - Seu Jorge - 18h30 - Alexandre Pires

Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro

23 de maio

- 19h - Jadsa - 21h - Catto - 23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

- 1h - Ebony - 3h - Mc Luanna - 5h - Urias - 10h - Bruna Mendez - 12h - Núbia - 14h - Tulipa Ruiz - 16h - Ajulliacosta - 18h - Céu - 20 anos

Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 - República

23 de maio

- 18h - Sidney Magal - 21h - Odair José - 23h30 - Banda Fruto Sensual

24 de maio

- 2h - Gaby Amarantos - 4h30 - Johnny Hooker - 11h - Rom Santana - 13h - Juliana Linhares - 15h - Otto canta Reginaldo Rossi - 18h - Joelma

Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

23 de maio

- 18h - Deejazz participação Izzy Gordon - 20h - Sintia Piccin Quinteto - 22h - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

- 0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu - 2h - Lucas Gomes Quinteto - 0h30 - Barranco Trio - 5h - Tarkus Trio - 9h - Lilian Estela Quarteto - 11h - Giu Nogueira Quarteto - 13h - Lua Bernado Quinteto - 15h - Gabriel Gaiardo Trio - 17h - Bocato Quinteto

Forró 24h - Sé

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

- 18h - Trio da Lua - 19h - Maha Brasil - 20h - Tanaka do Pife - 21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

- 0h - Enok Virgulino - 2h30 - Diana do Sertão - 3h30 - Nicolas Krassik - 5h - Coisa de Zé - 8h - Tiziu do Araripe - 11h - Diego Oliveira - 13h30 - Nando do Acordeon - 14h30 - Téo dos 8 Baixos - 16h - Trio Macaíba

Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

- 18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa - 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique - 21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga - 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis - 23h - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

- 0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP - 1h40 - Grupo Bom Gosto - 3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento - 4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe - 5h10 - Thiago Dugueto - 10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe - 12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo - 13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal - 14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom - 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza - 17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo