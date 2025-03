Vilma se emociona e diz estar 'decepcionada' com brothers: 'Vontade de voltar atrás'

O clima no BBB 25 mudou logo pela manhã desta quarta-feira, 19. Durante uma conversa na cozinha, Vilma desabafou com Eva e Renata sobre sua frustração com o comportamento de alguns brothers. "Decepcionada, também. Chateada, com vontade de voltar atrás", afirmou.

A fisioterapeuta contou que, no Raio-X, refletiu sobre sua postura no jogo e se surpreendeu com atitudes de alguns participantes.

A sister recebeu o apoio das amigas, que a abraçaram enquanto ela tentava segurar as lágrimas. "Perguntei se eu tinha sido clara na mensagem que mandei, porque realmente eles são um casal de falso e mentiroso", disparou, sem mencionar nomes.

Vilma também criticou o comportamento de alguns adversários dentro da casa. "É desagradável ver pessoas rindo e debochando", afirmou. Sem citar nomes, ela indicou que a situação a fez repensar suas alianças.

Renata concordou e fez uma análise sobre o jogo. "É a parte pior. Como o ser humano age para ganhar um jogo. Parece que esquece de quem é. Ou não, ou é assim mesmo", observou.

A sister ainda mencionou o Sincerão como um dos momentos que a deixaram mais abalada. "Esse Sincerão, segunda-feira, eu fiquei assim... Quando eu vi eles falando...", lamentou.

Como foi o Sincerão

Na segunda-feira, 17, os participantes enfrentaram o desafio do "Meu Bem, Meu Mal" no Sincerão, no qual precisaram escolher três aliados e três desafetos, justificando suas escolhas e atribuindo adjetivos negativos aos adversários.

O embate principal aconteceu quando Vilma entrou em confronto direto com Aline, acusando a policial de prejudicar seu filho, Diogo Almeida, dentro do jogo. "Ela atrapalhou o jogo do Diogo. Fez questão de desestabilizar ele", afirmou na ocasião.

A discussão esquentou ainda mais quando Aline se defendeu das acusações e rebateu: "Se ele saiu, foi pelo próprio jogo dele. Eu não devo nada a ninguém", disse.