Vila Círio Iluminado inaugura nesta segunda-feira, 7, na praça Waldemar Henrique, em Belém

Nesta segunda-feira, 7, às 18h, ocorre a abertura da Vila Círio Iluminado, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, na praça Waldemar Henrique. O projeto, inédito em Belém, seguirá até domingo, 13, e contará com shows diariamente, além de uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do Brasil, com 24 metros. A programação será totalmente gratuita. O espaço também contará com áreas instagramáveis, feira de artesanato e praça gastronômica.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a Vila Círio Iluminado será um espaço aberto para a promoção da cultura e do entretenimento.

“A Equatorial Pará está muito feliz de presentear Belém com esse projeto gratuito. Serão dias com muita alegria e diversão para os visitantes da Vila. A Equatorial é a maior patrocinadora de cultura do estado e não poderia ficar de fora do Círio. Queremos compartilhar essa energia com o público. E acredito que a roda-gigante vai encantar crianças e adultos”, afirma Michelle.

Olívio Rafael, produtor do Círio Iluminado, explica como funcionará o acesso ao brinquedo. “Para entrar é totalmente gratuito, basta os interessados ficarem na fila e aguardarem a vez de acessar a roda-gigante. Todos terão um tempo estipulado para algumas voltas. Depois, quem quiser entrar novamente, será necessário voltar para a fila”, conta.

Shows, empreendedorismo e área instagramável

Entre as atrações musicais que vão estar durante a semana de shows estão as bandas Fruto Sensual, Samba’Axé, Mizerê, a aparelhagem Carabao, Arraial do Pavulagem, Jeff Moraes, Mariza Black e Gigi Furtado. Todos os dias o público também poderá assistir apresentações de dança regionais.

Gigi Furtado. Imagem: Divulgação

Além do aspecto cultural, o projeto também reforça a importância do social e da geração de renda. Serão beneficiados 184 empreendedores das pequenas empresas de artesanato e gastronomia que estarão no espaço.

Mariza Black. Foto: Divulgação.

Entre os presentes nos stands estarão, por exemplo, os alunos da APAE que participaram das oficinas de pintura do Círio Iluminado que ocorreram durante duas semanas e agora as obras feitas por eles serão expostas e vendidas.

DJs do Carabao. Foto: Divulgação.

Nos espaços instagramáveis, os visitantes conseguirão tirar fotos com ativações que remetem às características da festividade, inclusive com uma igreja cênica em homenagem ao Círio. Além do mais, haverá uma câmera para fotos em 360º e o Balanço do Amor.

E+ Reciclagem

Durante a Vila Círio Iluminado haverá um posto exclusivo do projeto E+ Reciclagem da Equatorial Pará para a realização de uma troca sustentável. Na doação de 10 garrafas pets ou 10 latinhas, a pessoa vai ganhar uma camisa personalizada do Círio e um boné.

O projeto Círio Iluminado tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e da Lei Semear do Governo do Estado. A produção é da OS Cultural e ABS Serviços.

Serviço:

Vila Círio Iluminado

Quando: de 7 a 13 de outubro

Onde: praça Waldemar Henrique (bairro do Reduto)

Hora: 18h