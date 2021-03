Viih Tube revela que já foi ‘corna’ sete vezes no mesmo dia pelo ex-namorado

Viih Tube, uma das participantes do ‘BBB 21’, revelou que já foi traída mais de sete vezes no mesmo dia quando tinha 15 anos de idade. A confissão foi feita em seu canal no Youtube, que possui 11 milhões de inscritos.

Em vídeo publicado na plataforma, ela conta que a traição ocorreu em uma festa em que teria chegado depois de todos os amigos e, inclusive, o então namorado. "Eles foram brincar de 'Verdade ou Desafio', mas naquela idade que eu estava, não existia isso, era 'Verdade ou Desafio do beijo'. Só sei que, nessa brincadeira, o meu namorado beijou sete garotas”.

A youtuber disse ter descoberto toda a história após a festa, na escola, por um outro amigo. Entre as sete meninas que foram beijadas pelo rapaz, que ela não quis revelar o nome, estavam sua melhor amiga, a “inimiga” e a ex-namorada dele.

Atualmente, Viih Tube namora com Bruno Magri. Eles estão juntos há dois anos.



Veja o vídeo: