VÍDEO: voz de paraense viraliza e chama atenção na web: 'Timbre de Companhia Calypso'

A jovem Juliana Rabelo viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (02/7), ao publicar um vídeo no perfil da sua banda, Pegada Paraense, de Santarém, no oeste do estado. A voz potente e a afinação da cantora chamaram atenção dos internautas, que a apontaram como uma potencial revelação da música regional. “QUE VOZ! Alguém ajuda eles a seguir carreira?”, escreveu uma seguidora em uma página no Instagram.

Assista ao vídeo:

No vídeo, Juliana é acompanhada por um tecladista que também vem recebendo vários elogios dos internautas pela habilidade com o instrumento. Além disso, a presença animada de uma bebê no colo da cantora encantou os telespectadores.

“Ela tem um timbre tão Companhia do Calipso”, observou uma seguidora. “Demostrou profissionalismo, cantoria perfeita apesar do grau de dificuldade de segurar uma criança, mais difícil ainda para que canta e toca ao mesmo tempo”, disse outra.