VÍDEO: Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos juntos em iate na Espanha em meio a rumores de affair

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi flagrada ao lado do jogador de futebol Vinicius Jr. deixando um iate de luxo em Marbella, na Espanha, nesta quarta-feira (3/9). A cena, registrada em vídeo e divulgada pelo colunista Leo Dias, reacendeu os boatos de que os dois estariam vivendo um possível romance.

Nas imagens, Virginia e Vini Jr. aparecem deixando uma área externa de um restaurante e embarcando juntos em um iate, acompanhados de amigos. Um detalhe curioso chamou a atenção dos internautas: em registros separados publicados nas redes sociais, ambos aparecem em locais com o que parece ser a mesma meia pendurada no teto do barco.

A influenciadora está em viagem pela Espanha desde o último fim de semana. Na terça-feira (2/9), ela visitou o museu do estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time onde o jogador atua. Durante o passeio, Virginia compartilhou o momento nas redes sociais e mostrou seu assessor, Hebert Gomes, se emocionando ao realizar o sonho de conhecer o local.

Apesar de ter negado anteriormente um encontro com o jogador em um restaurante badalado, Virginia foi vista com Vinicius Jr. em mais de uma ocasião. O clima entre os dois já havia sido motivo de especulação desde o mês de julho, quando ela teria comparecido de forma discreta à festa de 25 anos do atleta. Na ocasião, fãs perceberam que ela usava o mesmo look que publicou nos stories, e notaram sua aparência cansada em uma live no dia seguinte, levantando suspeitas de uma possível “ressaca”.

Os rumores ganharam força após a influenciadora anunciar o término do casamento com o cantor Zé Felipe, no final de maio. O casal estava junto há cinco anos e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.