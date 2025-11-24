Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vida e obra de Dona Onete marcam o encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso (RN)

Doc sobre a obra musical dessa artista paraense será exibido ao público em plena Praia do Maceió, nesta segunda (24)

Eduardo Rocha
fonte

Dona Onete terá sua produção artística exibida na Mostra de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte (Foto: Ag. Pará)

A arte da cantora e compositora Dona Onete, um dos principais nomes da música paraense, conhecida internacionalmente pelo seu carimbó chamegado, vai marcar o encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso (São Miguel do Gostoso - RN), na Praia do Maceió, nesta segunda-feira (24). A partir das 20h30, uma Sessão Especial encerrará o evento com a apresentação do documentário "Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui" (RJ). 

Esse trabalho é dirigido por Mini Kerti e conta a trajetória da cantora paraense, que se tornou um dos principais nomes da música amazônica após se lançar nos palcos aos 72 anos. Filmado entre rios e florestas do Pará, o longa apresenta a artista em narrativas que destacam memória, ancestralidade e a relação com o território. 

O público da Mostra poderá, então, conferir momentos expressivos da diversidade musical paraense. Dona Onete transita por ritmos diferentes e tem todo o sotaque amazônico, ou seja, sabe o significado cultural do carimbó e de outros gêneros musicais para quem vive na floresta. O Grupo Liberal tem cobertura jornalística do jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto com matérias exclusivas.

Ainda nesta segunda (24), a programação vai incluir o seminário "Cinema indígena em deslocamento", com Auritha Tabajara e Débora McDowell. Outra atração é a Mostra Panorama, que exibe "Boiuna", "Fuá, o Sonho" e "A mulher sem chão".

Em cena

Foi na quinta-feira (20) que a 12ª Mostra de Cinema de Gostoso começou na Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN). Neste local, a areia se transformou em sala de exibição de filmes. Passaram a ser utilizadas 700 espreguiçadeiras, projeção 4K e som 7.1.

De quinta-feira (20) até sábado (22), o evento contou com uma Mostra Competitiva; Mostra Panorama; uma sessão de Clássicos Restaurados e uma Mostra Potiguar. Em uma Sessão Especial no sábado (22), foi projetado o filme "O Agente Secreto" (PE), de Kleber Mendonça Filho. Ainda no domingo (23), o público conferiu novos momentos da Mostra Competitiva e da Mostra Potiguar.  

A coordenação do festival repassa que a exibição de flimes prosseguirá em ambiente virtual. Isso se dará por meio de uma parceria com a plataforma de streaming gratuita Itaú Cultural Play (IC Play). De 25 de novembro a 9 de dezembro, será exibido o programa "Filmes Potiguares". Essa mostra reúne dez curtas-metragens produzidos nos últimos dois anos no Rio Grande do Norte.

Essa exibição de obras recentes do cinema potiguar ocorrerá logo depois do encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso. Os títulos englobam produções documentais e ficcionais e apresentam recortes variados de temas relacionados ao território, às identidades locais e às expressões culturais do estado.

A Mostra é realizada pelo Ministério da Cultura, Petrobras, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e conta com patrocínios da Salinor, Secult, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo e Banco do Nordeste.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

12ª mostra de cinema de gostoso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda