Vida e obra de Dona Onete marcam o encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso (RN)

A arte da cantora e compositora Dona Onete, um dos principais nomes da música paraense, conhecida internacionalmente pelo seu carimbó chamegado, vai marcar o encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso (São Miguel do Gostoso - RN), na Praia do Maceió, nesta segunda-feira (24). A partir das 20h30, uma Sessão Especial encerrará o evento com a apresentação do documentário "Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui" (RJ).

Esse trabalho é dirigido por Mini Kerti e conta a trajetória da cantora paraense, que se tornou um dos principais nomes da música amazônica após se lançar nos palcos aos 72 anos. Filmado entre rios e florestas do Pará, o longa apresenta a artista em narrativas que destacam memória, ancestralidade e a relação com o território.

O público da Mostra poderá, então, conferir momentos expressivos da diversidade musical paraense. Dona Onete transita por ritmos diferentes e tem todo o sotaque amazônico, ou seja, sabe o significado cultural do carimbó e de outros gêneros musicais para quem vive na floresta. O Grupo Liberal tem cobertura jornalística do jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto com matérias exclusivas.

Ainda nesta segunda (24), a programação vai incluir o seminário "Cinema indígena em deslocamento", com Auritha Tabajara e Débora McDowell. Outra atração é a Mostra Panorama, que exibe "Boiuna", "Fuá, o Sonho" e "A mulher sem chão".

Em cena

Foi na quinta-feira (20) que a 12ª Mostra de Cinema de Gostoso começou na Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN). Neste local, a areia se transformou em sala de exibição de filmes. Passaram a ser utilizadas 700 espreguiçadeiras, projeção 4K e som 7.1.

De quinta-feira (20) até sábado (22), o evento contou com uma Mostra Competitiva; Mostra Panorama; uma sessão de Clássicos Restaurados e uma Mostra Potiguar. Em uma Sessão Especial no sábado (22), foi projetado o filme "O Agente Secreto" (PE), de Kleber Mendonça Filho. Ainda no domingo (23), o público conferiu novos momentos da Mostra Competitiva e da Mostra Potiguar.

A coordenação do festival repassa que a exibição de flimes prosseguirá em ambiente virtual. Isso se dará por meio de uma parceria com a plataforma de streaming gratuita Itaú Cultural Play (IC Play). De 25 de novembro a 9 de dezembro, será exibido o programa "Filmes Potiguares". Essa mostra reúne dez curtas-metragens produzidos nos últimos dois anos no Rio Grande do Norte.

Essa exibição de obras recentes do cinema potiguar ocorrerá logo depois do encerramento da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso. Os títulos englobam produções documentais e ficcionais e apresentam recortes variados de temas relacionados ao território, às identidades locais e às expressões culturais do estado.

A Mostra é realizada pelo Ministério da Cultura, Petrobras, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e conta com patrocínios da Salinor, Secult, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo e Banco do Nordeste.