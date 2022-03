Vasco Cavalcante apresenta seu novo livro nesta quarta-feira, 23

Vasco Cavalcante participa hoje, 23, de um bate-papo, do Círculo Onanístico de Leitura, para falar sobre o seu novo livro “Labirintos da Palavra — Poesia, Arte e Cultura”, que será lançado ainda este ano, pela Amo Editora, via verba parlamentar. A obra autobiográfica conta sobre uma pessoa bastante significativa que fez parte da vida do autor. São histórias contadas por uma mulher negra que viveu por anos na casa da avó de Vasco e posteriormente em sua própria casa.

Emocionado com a forma que ela interpretava cada personagem, mesmo sendo alguém que não sabia ler e escrever, ele reuniu tudo sobre esse período em sua nova obra. “Ela cozinhava na casa da minha mãe e contava histórias. Ela vivia cada personagem, imitava cada um, e eu ficava fascinado quando garoto. Depois que eu cresci e ela parou de contar, eu senti falta do exercício da imaginação e encontrei os livros, os quais me despertaram para a escrita”, relembra Cavalcante.

Desde muito cedo incentivado à leitura e contação de narrativas, o escritor também conta que foi, por muitos anos, vizinho do poeta paraense Max Martins, fato esse que o levou a encontrar na literatura uma paixão. “Ele leu alguns escritos meus e me disse que eu escrevia bem mas não sabia fazer poesia, e precisava ler mais para aprender. Ele deixou escrito alguns poetas que eu deveria ler e também um livro dele”. A decepção veio com o recado de quem era uma inspiração de Cavalcante, mas isso não o intimidou, e o trouxe, após anos, a trabalhar com a escrita.

A convite do prefeito Edmilson Rodrigues, Vasco se sentiu impulsionado em trazer para as folhas de papel sua vivência com a escrita. “Foi um convite que recebi do Edmilson Rodrigues para contar a minha história, que não se resume apenas à poesia, mas à arte em geral em função da porção de projetos que desenvolvi ao longo da minha vida”, conta o autor.

Com diversos outros projetos literários já lançados, Cavalcante irá apresentar seu novo trabalho e falará sobre ele no Na Figueredo, às 20 horas. “Como é um livro sobre a minha história literária, estarei também fazendo uma projeção com algumas imagens e textos/poemas que estarão presentes no livro. Além da minha narrativa autobiográfica, participam do livro: Lilia Silvestre Chaves que escreveu o Prefácio; Rosângela Darwich a orelha do livro; William Silva narrando a história do envelope poético alternativo “Sangria”, lançado em 1980; Paulo Nunes com um texto sobre a história dos três envelopes poéticos alternativos “Fundo de Gaveta”, lançados nos anos 1981- 1983; e Maria Christina, contando um pouco do que foi a história do projeto Cultura Pará”, afirma ele.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)