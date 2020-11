Vanessa Ataides faz ensaio em academia e mostra o 'bumbum ostentação'

A musa fitness Vanessa Ataides protagonizou um ensaio sensual em uma academia de musculação. O bumbum da morena foi destaque na sessão de fotos. Aliás, o derrière da ex-atleta chama a atenção por onde ela passa.

“Muitas mulheres olham, e homens também. Só que eles não olham com admiração, e sim com desejo, o que não acho legal. De qualquer forma não aceito desrespeito e nem cantada de baixo nível. Já viro uma fera. Fico com muita raiva e o cara vai ter que aguentar as consequências”, diz a beldade.

Ela conta que já recebeu críticas por causa do tamanho do bumbum: “Muitas pessoas vêm dizer que é muito grande. Meu bumbum está em outro patamar”, brinca a musa aos risos, que completa em tom mais sério. “Muitas pessoas falam que está muito grande, exagerado. Mas eu não ligo para críticas, pois tem que estar bom para mim e não para os outros. O que me importa é eu me sentir bem e feliz”, finaliza.