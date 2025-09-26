Capa Jornal Amazônia
Cultura

Unidos do Carimbó animam o 10º Festival do Feijão, em Capanema

O grupo vai embalar a festa, a partir das 17h, ao som da força ancestral que faz da região o berço desse ritmo amazônico.

O Liberal
fonte

Grupo Unidos do Carimbó (Divulgação)

Os produtores rurais celebram a safra no distrito de Mirasselvas, município de Capanema, Nordeste Paraense, com a 10ª edição do Festival do Feijão, neste domingo (28), a partir das 15h. O grupo Unidos do Carimbó vai embalar a festa, a partir das 17h, ao som da força ancestral que faz da região o berço desse ritmo amazônico. Além do show gratuito, a festa contará com bingo, escolha da garota do festival e apresentação da carreta Paredões.

VEJA MAIS

image Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará
Evento tem programação até este sábado (27), mobilizando mestres, grupos e artistas em geral em circulação para fomentar a cultura amazônica

image Coletivo Balanço do Mar inicia em Belém turnê de intercâmbio com produtores culturais de carimbó
Grupo se apresentará a partir deste sábado no Apoena, no Coisas de Negro e Maíri, em Belém, como parte de turnê com show nas regiões do Marajó e Tapajós

image Projeto 'Carimbó na Orla' chega a Marapanim com Grupo Amazônia e Japiim
Capital mundial do carimbó recebe edição do evento cultural neste sábado (13) gratuitamente para a população

A palavra curimbó - do tupi, que dá origem a carimbó - designa o instrumento musical, um tambor confeccionado com a madeira aproveitada de árvores mortas, fazendo com que a manifestação desse gênero musical seja a expressão cultural permeada pela defesa e pela valorização da floresta. 

“O carimbó é a força ancestral. O curimbó é a árvore eternizada que emite as batidas do coração onde todo mundo tem o mesmo ritmo na alma”, exalta o fundador do Unidos do Carimbó, Ayrton Gomes, cantor, compositor, multi instrumentista e aprendiz de mestres do carimbó.

Ayrton vai se apresentar no festival ao lado dos músicos Higor Caboclo e Arthur Neves, que também são compositores de carimbó. Eles irão apresentar os trabalhos autorais, como as canções “Carimbó da Curupira” e “Banjo Beija-Flor” (de Ayrton Gomes), “Revolução Cabana” e “Alforria dos Pássaros” (de Arthur Neves) e “Prosopopéia dos Peixes” e “Avoado” (de Higor Caboclo). Os três irão se revezar nos vocais e tocar os instrumentos típicos do carimbó: banjo, curimbó e maracas. Além deles, o grupo vai contar com o Mestre Lavico, de Colares, no clarinete, e Luciano, na percussão.

“O carimbó é uma cultura popular extremamente rica que celebra o cotidiano de minorias, como os pescadores e dos lavradores. São eles que compõem as músicas e constroem os seus instrumentos dentro dos materiais disponíveis, sempre respeitando a natureza, que é o seu Deus”, completa Ayrton Gomes.

Vai ser a segunda apresentação do Unidos do Carimbó o Festival do Feijão. Para esta edição, a expectativa é de um show “frenético”, no estilo denominado pelos mestres de carimbó como “raio”, que é influenciada pelas músicas underground e popular paraense.

Serviço:

10ª Festival do Feijão

  • Dia: Domingo 28 de setembro
  • Hora: a partir das 15h
  • Local: Rancho Aconchego, distrito de Mirasselva, Capanema
     
