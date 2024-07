UFRJ e Ministério da Cultura abrem vagas para curso de extensão em cultura digital

Estão abertas até 30 de julho, as inscrições para o curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital - Labic Brasil. A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Pró-reitoria de Extensão, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

De 1 a 4 de agosto, os inscritos vão participar de atividades e mentorias em formato remoto e síncrono. A modalidade curso de extensão online vai acontecer em paralelo à uma formação presencial realizada em Brasília com 30 projetos locais selecionados. “O objetivo desse curso de extensão é ampliar o acesso ao público de outros estados, que não poderiam participar de forma presencial”, explica Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ, setor que organiza o projeto.

Entre os mentores confirmados estão nomes como Alice Pataxó, ativista e comunicadora indígena, embaixadora da WWF Brasil; Estela Aranha, membro do Conselho Mundial ONU sobre IA, advogada e ativista dos direitos digitais; Fernando Ferreira - doutor em Inteligência Artificial pela Coppe/UFRJ, cofundador da Twist Systems e pesquisador do NetLab - UFRJ; Ivana Bentes, professora e pesquisadora do Programa da Pós Graduação em Comunicação da UFRJ e Pró-reitora de extensão UFRJ e Raull Santiago - ativista em mudanças climáticas, negritude e vida nas favelas.

“Nessa formação em cultura digital, vamos debater temas super atuais e importantes para quem busca desenvolver iniciativas de impacto no campo do empreendedorismo social, da educação ou da cultura. Vamos falar de inteligência artificial, combate à desinformação e fake news, ativismo ambiental, educação midiática, mídias nos territórios e tecnologias para o bem comum”, revela Ivana Bentes.

Além de acessar todo o conteúdo de mentorias e debates em tempo real, os participantes do curso poderão interagir com os mentores e trocar informações com os demais alunos.

Quem pode e como se inscrever?

Qualquer pessoa pode se inscrever, sem necessidade de escolaridade mínima e vínculo com a UFRJ. Os participantes que cumprirem 75% da carga receberão certificado de conclusão. Além disso, as 30 iniciativas locais do Distrito Federal selecionadas para a formação presencial receberão R$ 1 mil de ajuda de custo para realizarem suas ações. O recurso para a ação de formação é oriundo do MinC, por meio da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (Sefli). As inscrições para essa modalidade vão até 21 de julho.

Este ano, além do DF, o Labic Brasil realizará edições presenciais em outras capitais do país, ainda a serem confirmadas.

Agende-se:

Curso de Extensão - Redes de Formação em Cultura Digital – Labic Brasil

Inscrições: até 30 de julho, pelo formulário

Data: 1 de agosto, às 18h; 2 a 4 de agosto, de 9h às 18h (todos os encontros remotos)

Transmissão: os encontros serão transmitidos pelo canal Extensão UFRJ.

Dúvidas e Informações: labicbrasil2024@gmail.com