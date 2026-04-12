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TV Liberal 50 anos: Linomar Bahia revela como se constrói uma emissora na Amazônia

Jornalista conta como começou a trajetória dessa emissora que no dia 27 deste mês completará meio século de história, fruto do empreendedorismo de Romulo Maiorana nos anos 1970

Eduardo Rocha
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Linomar Bahia: homem de comunicação que construiu a TV Liberal, emissora prestes a completar 50 anos de história na Amazônia (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Em 27 de abril de 1976, era inaugurada a TV Liberal, que em 2026 completa 50 anos de história com um acervo em imagens e textos que contam a trajetória de cidadãos da Amazônia em meio século de reportagens. No  momento em que a emissora entrou oficialmente no ar, revolucionando a TV na região Norte do Brasil, estavam na sede da Liberal o idealizador e fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, a esposa dele, dona Déa Maiorana, o ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira e os jornalistas Ossian Brito e Linomar Bahia, entre outras personalidades. Aos 91 anos de idade, Linomar Bahia celebra em Belém os 50 anos da TV Liberal, consciente de que se trata de um marco na história e festeja desde já a continuidade do papel social dessa emissora histórica.

“A TV Liberal não completa 50 anos, ela está passando dos 50 anos para mais outros 50 anos que virão, porque ela está sempre se renovando, se articulando, sempre se modernizando”, ressalta Linomar Bahia. Ele destaca que “a TV Liberal foi um presentão dado à Cidade de Belém” e enquadrou o Estado do Pará  e a própria região amazônica na qualidade da nova tecnologia que havia então entre outras emissoras de grande porte no Brasil. Nessa época, as duas emissoras que operavam em Belém eram totalmente em preto e branco. “E a TV Liberal foi implantada para ser uma emissora inteiramente em cores, usando os equipamentos mais modernos que estavam disponíveis na televisão mundial”, destaca. 

Uma inovação da TV Liberal, como conta o jornalista, é que ela iniciou a sua programação logo pela manhã, em contraste com as demais emissoras na época que começavam a operar às 17h e iam até a meia-noite. “A TV Liberal começou, por determinação do Romulo, às 10h e virava até o dia seguinte, até ficar 24 horas no ar, ultrapassando todas as emissoras locais e, por isso, se enquadrando com as emissoras em nível nacional”, relembra Linomar.

Havia  um prazo para obtenção da programação da Rede Globo. Isso porque o contrato da emissora que transmitia  a Globo na época terminava em 30 de abril de 1976.  E tinha que estar em 1º de maio com outra programação, senão a Globo iria renovar com outra emissora e aí a TV Liberal ficaria de fora da rede, como conta Linomar. 

Então, a TV Liberal ficou de ser inaugurada em 30 de abril de 1976, mas Ossian Brito fez o convite ao então ministro das Comunicações, almirante Euclides Quandt de Oliveira, para presidir a cerimônia, mas facultando a ele definir a data.  Pela agenda do ministro, o evento ficou para 27 de abril. Por causa disso, a emissora teve de lançar mão de uma programação provisória, organizada com a aquisição de material de outras emissoras do país, ou seja, um pacote de filmes caríssimos porque não havia com quem ratear como ocorre nas redes.

O quarteirão da avenida Nazaré entre Dr. Moraes e Benjamin Constant foi tomado pelo povo atraído pela modernidade da emissora. Um jantar na Assembleia Paraense, com um show da cantora Perla, em cartaz na época, coroou o evento da inauguração da emissora

Corrida

Como diz Linomar, a inauguração da TV Liberal foi uma verdadeira “corrida de obstáculos”. Um deles foi o fato de que havia dois canais da Embratel conectando Belém com o restante do Brasil. E esses canais estavam presos pelas duas emissoras que já operavam em Belém. “Eles se organizaram para impedir que a TV Liberal tivesse o Jornal Nacional simultaneamente com o Brasil todo, tivesse o Fantástico e tivesse os capítulos das novelas postos no ar em rede nacional”. 

As novelas, por exemplo, eram exibidas com uma semana de atraso. E a Embratel somente aceitava a reserva do canal no momento, em flagrante. Linomar teve, então, de colocar na mesa dele na TV Liberal uma locação de canal da Embratel pronta para usar, assim que soubesse que um dos dois abrissem mão dos canais. Quando chegou esse momento, Linomar Bahia saiu correndo de paletó e gravata da TV Liberal até a sede da Embratel, a fim de apanhar o canal, como ele conta. Em seguida, a programação da TV passou a ser apresentada simultaneamente com o Brasil todo. 

Esse processo todo para inaugurar a TV Liberal era extremamente estressante, tanto que Romulo Maiorana teve febre de ordem emocional; Ossian Brito, problema de estômago, e Linomar perdeu a cabeleira que tinha. Mas, o trio venceu os desafios, e quando saiu  o canal da TV publicaram em um bar de Belém o edital do Diário Oficial da União referente a essa conquista.

Um outro obstáculo para tornar real o projeto da TV foi a aquisição de material da construção. Naquela época, vigorava o boom do BNH (Banco Nacional da Habitação), ou seja, muitas construções gerando a redução da oferta de cimento e tijolo no mercado. 

Assim, Romulo Maiorana e Linomar tiveram de sair no carro de Romulo, um Landau, pela estrada  a fim de omprar (com dinheiro em espécie) tijolo em olarias. Já o cimento foi viabilizado graças ao fato de que o diretor da fábrica em Capanema tinha sido colega de Romulo em Recife (PE) e concedeu uma cota desse material para fazer o prédio da emissora. A construção da torre de transmissão da TV Liberal foi uma outra batalha vencida.

Linomar Bahia destaca que a inauguração da TV Liberal se deve muito à determinação de Romulo Maiorana. A própria emissora é um exemplo de inovação, isto é, uma TV inteiramente em cores, operando rapidamente 24h ao dia, uma programação local toda em cores, que fez a primeira transmissão do RexPA toda em cores e ao vivo.  A TV Liberal tem uma imagem limpa, ou seja, não gera os chamados “fantasmas”, como resultado de um planejamento minucioso na aquisição de equipamentos tecnológicos de ponta.

“A dianteira técnica é profissional e das instalações é tão grande que coloca a Liberal entre as melhores do país a exemplo do Jornal”, pontua Linomar Bahia.

Desde o começo, a TV Liberal prezou por um telejornalismo e programas de qualidade e compromissados com o desenvolvimento regional. Sempre inovando, como, por exemplo, ao ser a primeira emissora fora da TV Globo com um telejornal no formato do “Bom Dia Pará”, que teve, inclusive, como seu primeiro apresentador o jornalista Linomar Bahia, com 91 anos, dos quais 76 de jornalismo, tendo atuado com destaque em jornal, rádio e TV no Grupo Liberal - historicamente, como diretor de Implantação da TV Liberal.  


 

 

 

  

 

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