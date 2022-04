TV Globo transmite desfile das escolas de samba de Rio de Janeiro e São Paulo em vários canais; veja

Depois de pouco mais de dois anos de espera, o tão aguardado desfile das agremiações carnavalescas de Rio de Janeiro e São Paulo, que são a cara do Carnaval no Brasil, entra na avenida.

Ontem e hoje, 20 e 21 de abril, a TV Globo está exibindo apenas para o Rio de Janeiro, os desfiles na Marquês de Sapucaí da Série Ouro do carnaval carioca com apresentação de Mariana Gross e Pedro Bassan e comentários de Leonardo Bruno e Lucinha Nobre.

Nos dias 22 e 23, a emissora carioca transmite em rede o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, com apresentação de Maju Coutinho, que faz sua estreia na transmissão do Carnaval, ao lado de Alex Escobar, acompanhados pelos comentaristas Milton Cunha e Pretinho da Serrinha. Já a transmissão dos desfiles do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, será apenas para SP e será comandada por Chico Pinheiro e Michelle Barros, com comentários de Ailton Graça e Celso Viáfora.

Na terça-feira, dia 26, a apuração segue o mesmo modelo: a definição da escola campeã do Rio de Janeiro será transmitida em rede pela TV Globo, enquanto São Paulo acompanha a votação da eleita do carnaval paulistano.

Quem também faz sua estreia no Carnaval é o Multishow, que, pela primeira vez, transmitirá ao vivo o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro no dia 30 de abril, a partir das 21h15, com Milton Cunha e a personagem Briti (Isabelle Marques), do humorístico ‘Tô de Graça’, Cacau Protásio, Pedroca Monteiro, Laura Vicente e Mari Gonzalez. No dia 24, a partir das 20h, o canal exibe a homenagem que a G.R.E.S. São Clemente fará a Paulo Gustavo na Marquês de Sapucaí. O desfile da escola ganhou o nome “Minha Vida É Uma Peça”, eternizando a vida e a obra do humorista.

Já a GloboNews exibirá o documentário ‘Chegou o Carnaval’, no domingo, dia 17, às 23h, longa que traz relatos de pessoas envolvidas na construção do espetáculo, diante das incertezas que cercavam a sua realização este ano, e mostra como as escolas de samba e seus componentes enfrentaram a pandemia e buscaram superar esse momento para retomar a sua maior paixão – o Carnaval. O material é uma produção original da Globo.

Internet - O Globoplay contará com sinais extras para alcançar todo Brasil e para que qualquer pessoa possa assistir ao desfile que preferir. A plataforma também vai disponibilizar a apresentação de todas as escolas de samba na íntegra no VOD (vídeo sob demanda), gratuitamente, para não-assinantes logados.

A cobertura multiplataforma incluirá ainda o G1, que fará a transmissão na íntegra dos desfiles e da apuração do carnaval do Rio (Série Ouro e Grupo Especial) e de São Paulo (Grupo Especial). O site ainda oferece cobertura em tempo real, com matérias, trechos em vídeos dos melhores momentos dos desfiles, galeria de fotos e o Prêmio Globeleza, no qual o público elege seus desfiles preferidos do Rio e de São Paulo.