Turma do Chaves: sósias ‘diferentes’ dos personagens viralizam nas redes sociais; vídeo

Um vídeo com sósias dos personagens da Turma do Chaves viralizou nas redes sociais. Isso porque os protagonistas - ícones do seriado mexicano - ficaram ‘diferentes’. Em uma representação brasileira, registrada no último domingo (08), o Chaves é fumante e a Chiquinha tem barba. Assista ao vídeo:

Esse poderia ser mais um encontro de amigos em um posto de gasolina, no Rio de Janeiro (RJ). Nas imagens, além do Chaves e da Chiquinha, há o Quico, Seu Madruga, Nhonho e Godinez. A cena foi filmada pelo por um Dj (@djmatheuscarvalho) e postada na internet.

VEJA MAIS

O grupo, na verdade, é uma banda de rock chamada Netos de Dona Neves. A cena foi filmada e postada na internet. Só no Tik Tok, o vídeo recebeu mais de 3 milhões de visualizações.