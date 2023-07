Toni Moraes lança seu segundo livro ‘Morto não me serves de nada’

O escritor paraense Toni Moraes lança "Morto não me serves de nada", segundo livro de sua autoria, pela editora Folheando. A pré-venda começou na última sexta-feira, 7. A história é ambientada entre o Brasil e a Argentina e o romance ficcional toca em assuntos atuais, à exemplo das crises política, sócio-econômica e as performances de masculinidades e a responsabilidade afetiva.

Além de escritor, Toni Moraes é editor e pesquisador de Literatura e começou a desenvolver a habilidade ainda na adolescência. "Em 2017 publiquei meu primeiro livro, o romance 'O ano em que conheci meus pais' e desde então participei de muitas coletâneas de contos, agora publico meu segundo romance. [...] Este livro é um romance que trata de alguns temas da contemporaneidade que me são caros, como pano de fundo temos a instabilidade política e as crises social e econômica que maltratam a América do Sul", iniciou.

O seu primeiro livro foi lançado há seis anos. Agora com uma escrita mais técnica e narrativa, o romance ambientado em São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina e na Patagônia, promete envolver os leitores, diz o autor. "E isso veio por conta de muita prática, cursos de escrita e muita, mas muita leitura mesmo. Eu venho trabalhando neste livro desde 2018. Para se ter uma noção, a versão final, que enviei para o editor, já era a oitava. Escrevo devagar, reescrevo muito e pesquiso bastante também. Tudo isso leva tempo", destacou.

"Nesse contexto, apresento a vida de um homem comum, que precisa lidar com as consequências das suas escolhas, seus erros. Além disso, este romance põe em análise as performances de masculinidade que nós, homens, temos desempenhado e o quanto isso influencia no modo como nos relacionamos. Faz uma conexão entre a situação política dos dois países. A questão latino-americana me interessa muito", completou.

Toni classifica o livro como um romance atual. Questionado do que se tem de real nesta obra de ficção, respondeu: "um romance, pra ter verossimilhança, precisa estar muito bem ambientado e nesse movimento, de criar vínculo com o leitor, a gente acaba colocando muita coisa da vida real, sempre filtrada pela nossa subjetividade. A gente se inspira nos lugares, nas pessoas, nos relacionamentos da vida real, mas quando isso tudo vai pro romance, vai transformado em outra coisa", contou.

O livro já está disponível para compra no site da livraria pelo valor de R$40,00 e o escritor incentiva a leitura e o apoio aos escritores paraenses. "Os leitores que tiverem 'Morto não me serves de nada' em mãos podem esperar um romance ágil, de leitura fluída, com um toque de humor e de bizarro, mas que traz discussões importantes, que nos fazem questionar o status quo do nosso cotidiano. Quero que esse livro alcance o maior número de leitores possível e por isso queria convidar o leitor de O Liberal a adquirir o livro na pré-venda pelo site da Editora Folheando", finalizou.

Serviço

Livro: Morto não me serves de nada

Autor: Toni Moraes.

Site da editora Folheando: https://www.editorafolheando.com.br/