Titanic volta aos cinemas na quinta-feira (9): saiba onde assistir filme em Belém

O clássico do cinema Titanic, que por anos foi o maior sucesso de bilheteria da história do cinema, voltará às telas na próxima quinta-feira (9). O retorno do filme é uma homenagem ao aniversário de 25 anos do longa, que conquistou 14 indicações ao Oscar e 11 estatuetas, incluindo a de 'Melhor Filme'. ⁠Saiba onde assistir:

Onde assistir Titanic em Belém?

Na capital paraense, o público poderá ver o filme nas redes de cinemas Cinépolis, Moviecom e UCI, que estão localizados, respectivamente, nos shoppings Boulevard; Parque Shopping Belém; Castanheira; Pátio Belém; UCI Bosque Grão Pará.

A versão é remasterizada, em formato 3D e 4K.⁠

Como comprar os ingressos?

Os ingressos para assistir Titanic podem ser comprados pelo site e os preços podem variar.