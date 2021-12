Tiago Leifert se emociona com final do 'The Voice': 'Vou sentir muitas saudades'

O apresentador Tiago Leifert não escondeu a emoção na noite desta quinta-feira (23) e foi as lágrimas após assistir a homenagem surpresa do "The Voice Brasil" (TV Globo) para ele. Leifert foi o apresentador do reality show desde a primeira temporada, em 2012. Ele chegou a apresentar as "audições às cegas" e faria sua despedida no comando do programa, mas adiantou a saída devido a motivos pessoais.

A equipe chefiada por Boninho exibiu depoimentos de Iza, Claudia Leitte, Daniel, Lulu Santos, Ivete Sangalo e do próprio André Marques, atual apresentador. Leifert gravou sua reação e não escondeu o choro. "Não consigo falar. Obrigado, pessoal, Dedé. Obrigado a todos, Boninho, vozes. Vou mostrar para minha filha quando ela crescer. Valeu Lulu, Iza, Claudinha, Telózinho, Brown, Daniel, Ivete. Vou mostrar para a Lua quando ela crescer. Obrigado TV Globo por deixar essa homenagem, me pegaram de surpresa estava assistindo a final", destacou o apresentador.