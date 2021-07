Thiaguinho lança segunda parte de álbum que conta sua trajetória

O príncipe do pagode está de volta! O cantor Thiaguinho lançou o álbum “Infinito Vol. 2”. O projeto é a segunda parte do álbum que conta a trajetória do cantor através da música. O novo trabalho está disponível em todas as plataformas digitais de música, com dezenove canções e vídeos disponibilizados no canal do cantor no Youtube. Vale ressaltar que “Infinito Vol. 2” é o primeiro trabalho do cantor produzido por sua própria gravadora, a Paz & Bem, e distribuído pela Altafonte.



Sobre as dificuldades de lançar um projeto como esse durante a pandemia, o cantor foi positivo. "Tivemos nossas lutas, adiamos um pouco mais, gravamos sem público e a gente sente muita falta daquela energia, daquele calor humano. Mas o que importa é que o resultado final ficou lindo, vai ser um presente para os fãs", finalizou.

No repertório, composições inéditas e os maiores sucessos do cantor levam o público para reviver momentos históricos da carreira do artista. “A alegria que eu sinto em cantar é infinita. O amor que eu sinto pela música é infinito. A música é divina e Deus é infinito. Então, é uma homenagem a tudo isso”, comenta Thiaguinho sobre o nome do projeto.