Thiaguinho lança álbum com participação de Péricles e Alexandre Pires

A partir das 17 horas desta sexta-feira, 19, o cantor Thiaguinho estará ao vivo no Youtube para compartilhar o novo álbum, 'Infinito', com os fãs. Com 19 faixas, entre composições inéditas e regravações de sucesso do artista, o novo álbum já está disponível nas plataformas digitais.

“Espero que os fãs, que sempre me acompanham de perto, sintam o carinho que toda a minha banda e equipe depositou nesse projeto. Esse é um álbum muito especial para mim! Espero que todos se divirtam, se emocionem e que o nosso carinho e nossa troca seja infinita. Por que o amor que sinto pela música e pelos fãs é infinito!”, comenta Thiaguinho.

O trabalho conta com participações especiais de Alexandre Pires, Bruno & Marrone, Péricles, Bruno Cardoso e Mariana Rios. A transmissão se chamará Red Carpet e irá anteceder o lançamento dos clipes do álbum na plataforma.