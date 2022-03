Ex-BBB Thelma Assis afirma: 'Racista que bater de frente comigo vai ser processado'

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB, Thelma Assis conversou sobre racismo, política e reality. A médica afirmou que não deixará nenhum comentário racista sair impune. Thelma falou também sobre a importância de se debater questões políticas e sociais e levar isso para as redes sociais.

"Como figura pública, representante de tantas pessoas, não tem como, eu não faço só por mim, faço pelas pessoas que se identificam e são ofendidas também. Toda vez que racista bater de frente comigo vai ser processado", disse.

Thelminha completa: "Quando a gente se torna uma figura pública a gente tem que utilizar isso de uma forma construtiva. Cada um usa sua plataforma da forma que achar melhor, mas eu resolvi pautar causas sociais, que é com o que as pessoas se identificam comigo, as mulheres pretas, que são a base da sociedade, e falar sobre tudo o que eu concordo ou não".

"Rede social acho que temos que usar para discutir assuntos do dia a dia, pautas das militâncias, das minorias, que são muito importantes, e a gente tem que usar para fazer política também. Política é conversar, discutir, não só votar", declarou a médica.

E sobre o Big Brother Brasil, a ex-sister compartilhou que não gastou o prêmio do reality: "O prêmio está guardado para render bons frutos. Educação financeira a gente deveria ter desde a escola, fui sentir na pele quando estava no cheque especial, mas hoje aprendi. Continuo trabalhando muito, mas o prêmio está rendendo", contou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)