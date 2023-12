Theatro da Paz recebe espetáculo ‘O Presente Precioso’ do Centro de Dança Ana Unger

Celebrando 25 anos de atividade em Belém, o Centro de Dança Ana Unger leva para os palcos do Theatro da Paz neste sábado, 2 e domingo, 3, a partir das 20h, o espetáculo “O Presente Precioso”. A peça visa destacar a confraternização entre os povos e a diversidade cultural, retratando através da arte a beleza do mundo em que vivemos e a sabedoria em apreciar e respeitar cada detalhe. Inspirado na obra do escritor Spencer Johnson, a produção conta com artistas reconhecidos como o ator Paulão, a cantora Gigi Furtado, O Coral Opus Musical com regência de Vanildo Monteiro, narração de Cláudio Barros e elenco composto por bailarinos de todas as idades e modalidades de dança.

Para a bailaria, coreógrafa e diretora do espetáculo, Ana Unger, o momento é de muita emoção, alegria e gratidão, pela formação de tantos jovens através da arte durante esses anos. “Compartilhar nossos projetos com artistas incríveis que enaltecem e enriquecem com sua participação e trazem muito aprendizado e troca de experiências, é maravilhoso”, destacou.

Ana destacou ainda que o espetáculo “O Presente Precioso” tem a intenção de instigar a curiosidade e o respeito entre os povos. Por isso, danças de países como Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Israel, Egito, Argentina e Havaí foram escolhidas para estar no repertório do espetáculo. “São países que muitas vezes não são lembrados nos espetáculos de balé”, reforçou a bailarina e diretora.

No espetáculo, pequenas bailarinas compartilham o palco com artistas profissionais e experientes, celebrando o resultado de um processo de aprendizado artístico abrangente. Além do aprimoramento técnico e todos os benefícios que a dança traz ao indivíduo. Os cenários do espetáculo são assinados por Carlos Dalarmelino. Os cenários virtuais por VJ Lobo. Já os elementos de cena ficaram sob responsabilidade de Ribamar Monteiro, o design de luz por Rubens Vieira, figurinos desenhados pela própria Ana Unger e confeccionados por Carlota, Joelma, Júnior e Ildefonso.

O espetáculo conta ainda com a participação de 40 alunos do projeto social “Pérolas “ do Jardim das Oliveiras e alunos do Centro de Dança Ana Unger das unidades: Peteleco, Acrópole e Governador José Malcher, além de 20 bailarinos solistas da própria companhia.

Dança de gerações

Unindo gerações através da dança, o ballet clássico foi a grande paixão da vida da nutricionista Ana Paula Souza, que passou o amor para a filha, a pequena Bruna, de apenas sete anos, aluna há três anos do Centro de Dança Ana Unger e uma das bailarinas presentes no espetáculo “O Presente Precioso”.

Para Ana, a felicidade de poder acompanhar o desenvolvimento, a evolução da filha na dança não tem preço. “Cada evolução, cada mudança é muito emocionante para nós que somos pais. Ela entrou tão pequena e hoje já podemos ver o amadurecimento e o quanto ela gosta do que faz, ela ama arte”, destacou a mãe.

Já para a pequena Bruna, a expectativa com a apresentação no teatro está muito grande. “Estou ansiosa porque amo dançar. Então tenho certeza que todos vão gostar do nosso espetáculo porque foi feito com muito carinho por todos nós”, destacou a pequena bailarina.

Centro de Dança Ana Unger – 25 anos

A escola iniciou suas atividades no ano de 1998 e desde a sua criação desenvolve o método no qual a bailaria e proprietária, Ana Unger é fundamentada, a Royal Academy of Dance.

Durante o ano, os alunos são submetidos a aulas semanais, de acordo com os princípios que regem o método Royal Academy of Dance, aonde exames graduais para avaliação do aprendizado são desenvolvidos. E aqueles que demonstram aptidão e dedicação, se tornam integrantes do Corpo de Baile Juvenil e Profissional e participam de grandes espetáculos criados e dirigidos pelo centro de dança.

O objetivo da instituição é propor um ensino completo, buscando o desenvolvimento dos alunos. Atualmente, além de oferecer o ensino do Balé Clássico, também proporciona modalidades como Jazz, Sapateado, Dança de Salão, Dança Flamenca, Dança do Ventre, Dança Contemporânea e de Rua.

Agende-se

Espetáculo “O Presente Precioso”

Data: 02/12 e 03/12

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Patrocínio: Pinheiro Sereni, Pop Bank

Apoio Cultural: Fábio Joias, HigiBlue, Camarada Camarão, CROM e Sistema Educacional Acrópole