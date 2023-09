Theatro da Paz recebe a ópera ‘Lucia di Lammermoor’, de Gaetano Donizetti

Através do XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz, o público paraense terá a oportunidade de prestigiar a ópera ‘Lucia di Lammermoor’, de Gaetano Donizetti nos dias 22, 24 e 26 de setembro, às 20h, em três récitas. O centro da história da ópera é o romance impossível entre jovens de famílias rivais, mas com o caminho diferente de “Romeu e Julieta”. ‘Lucia di Lammermoor’ é baseada é baseada no romance ‘A Noiva de Lammermoor’, de sir Walter Scott (1771-1832), o foco principal é a loucura que toma conta da protagonista e, de certa forma, de todos ao seu redor.

“Lucia di Lammermoor” é uma ópera que estreou em Napoles, na Itália, pela primeira vez em 26 de setembro de 1835. A obra tem três atos. Entre as passagens musicais mais famosas está a ária "Regnava nel Silenzio", situada no primeiro ato e interpretada por Lúcia.

A história é ambientada na Escócia, no final do século XVII. A trama enfoca o turbulento romance entre Lucia Ashton e Edgardo di Ravenswood, único sobrevivente da família Ravenswood e inimigo mortal dos Ashtons. Trata-se de uma ópera trágica em três atos, que se inicia nos jardins do castelo de Ravenswood, antes pertencente a esta família, e agora usurpado pelos Ashtons.

O drama tem uma das mais famosas cenas de loucura do mundo operístico. Enganada pelo irmão, Enrico, Lucia acaba se casando com Arturo, mas a presença de Edgardo, seu verdadeiro amor, faz com que a jovem perceba o erro, mate o marido e enlouqueça.

Sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, que também assume a direção musical do espetáculo, a apresentação tem o intuito de prender a atenção do público. “É uma ópera muito importante para a nossa sociedade, assim como ela foi no século XIX. É a história de uma mulher forçada a se casar com um homem que ela não ama por causa de interesses da família, interesses pecuniários principalmente. E aí fica a pergunta, nós já superamos isso? ”, questionou o maestro.

Ainda de acordo com o maestro, a ópera já é uma velha conhecida e aclamada do público paraense. “Segundo o pesquisador Guto Ó de Almeida, na primeira fase da ópera em Belém, ela foi apresentada em doze temporadas, a partir de 1881”, explicou.

Miguel Campos Neto enfatizou ainda que o espetáculo foi aclamado pelo público paraense. “E isso é muito bom, até porque eu tenho certeza de que vai acontecer mais uma vez, e vai conquistar o público”, reforçou.

Para a Secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, a Ópera é um território de encantamento, um melodrama operístico de uma fase romântica em que os personagens se envolvem em tramas amorosas densas e trágicas e sempre fazem história nas temporadas de ópera. “Trazer de volta no repertório do Festival uma montagem que faz parte da história do Theatro da Paz é também uma ação de valorização da memória de Belém e da vocação desta casa de espetáculos, que tem acústica perfeita, arquitetura belíssima e um palco por onde já passaram grandes nomes da ópera mundial. Nosso público reconhece este esforço do Governo do Pará e devolve com imenso carinho”, destacou.

O Festival de Ópera do Theatro da Paz é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em parceria com o próprio Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM). A ópera Lucia di Lammermoor tem o apoio da Embaixada da Áustria em Brasil e do Consulado honorário da Áustria no Pará.

Agende-se

Ópera ‘Lucia di Lammermoor’

Data: 22/09, 24/09 e 26/09

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Elenco

Lucia di Lammermoor: Lys Nardoto

Edgardo: Hélenes Lopes

Enrico: Idaías Souro

Arturo: Antônio Wilson

Raimondo: Fellipe Oliveira

Normanno: Alexsandro Brito

Alisa: Carolina Faria