'The Crown' e 'The Mandalorian' lideram indicações ao Emmy 2021; veja a lista

O Emmy Awards 2021 anunciou os indicados das principais categorias de sua 73ª edição no começo da tarde desta terça-feira, 13, em cerimônia apresentada por Ron Cephas Jones, de This Is Us, e sua filha, a atriz Jasmine Cephas Jones, de Hamilton.

Os vencedores serão revelados no dia 19 de setembro, em um evento com a presença de alguns dos indicados e de seus acompanhantes, no Microsoft Theater, em Los Angele. O Emmy é promovido pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos.

As séries The Crown, da Netflix, e The Mandalorian, da Disney+, lideram a corrida do Emmy, com 24 indicações cada uma. WandaVision, também da Disney+, se destacou em minissérie.

A HBO liderou entre todas as redes com 130 indicações, seguida de perto pela Netflix, com 129. Na edição passada, a Netflix bateu recorde de indicação - foram 160 -, mas ela levou 21 prêmios, enquanto a HBO se saiu melhor, com 30.

O Emmy é um dos mais importantes prêmios da televisão. Em 2020, por causa da pandemia do coronavírus, a cerimônia de premiação foi virtual e o Emmy consagrou produções como Watchmen, Succession, Ozark, Marvelous Mrs. Maisel, O Método Kominsky, The Mandalorian, Better Call Saul e Little Fires Everywhere (veja a lista do premiados em 2021).

Veja a lista de indicados ao Emmy Awards 2021

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

O Método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (O Método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Aidy Bryant

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (O Método Kominsky)

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaids Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Josh OConnor (The Crown)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaids Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (O Conto da Aia)

Max Minghella (O Conto da Aia)

Bradley Whitford (O Conto da Aia)

Michael K. Williams (Lovecraft Country)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (O Conto da Aia)

Yvonne Strahovski (O Conto da Aia)

Ann Dowd (O Conto da Aia)

Samira Wiley (O Conto da Aia)

Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

Alexis Bledel (The Handmaids Tale)

Claire Foy (The Crown)

Mckenna Grace (The Handmaids Tale)

Sophie Okonedo (Ratched)

Phylicia Rashad (This Is Us)

Don Cheadle (Falcão e o Soldado Invernal)

Charles Dance (The Crown)

Timothy Olyphant (The Mandalorian)

Courtney B. Vance (Lovecraft Country)

Carl Weathers (The Mandalorian)

I May Destroy You

Mare of Easttown

O Gambito da Rainha

The Underground Railroad

WandaVision

Michaela Coel (The Undoing)

Cynthia Erivo (The Underground Railroad)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Paul Bettany (WandaVision)

Ewan McGregor (Halston)

Hugh Grant (The Undoing)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom Jr. (Hamilton)

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (I May Destroy You)

Bill Camp (O Gambito da Rainha)

Evan Peters (Mare of Easttown)

Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

Phillipa Soo (Hamilton)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Moses Ingram (O Gambito da Rainha)

Thomas Brodie-Sangster (O Gambito da Rainha)

Natal com Dolly Parton

Oslo

Mahalia

Sylvies Love

Uncle Frank

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

The Amazing Race

Nailed It!

RuPauls Drag Race

Top Chef

The Voice