Thaynara OG curte Carolina com Whindersson Nunes e fãs shipam

Whindersson Nunes segue com as gravações pelos cantos do Brasil e o mais recente ponto turístico foi em Carolina, no Maranhão, onde o humorista encontrou com a influenciadora Thaynara OG. A dupla conheceu as belezas das Chapadas das Mesas.

Amigos deixaram comentários. "Na nossa terrinhaaaa", comemorou o ex-BBB Victor Hugo.

Alguns fãs shipparam Thaynara e Whindersson. "Eu shipava!!!! Corri", escreveu uma seguidora. "Porra meu sonho de casal seriooooooooooo", emendou outra. "Shippo", completou mais uma.