Thammy Miranda vai processar Lumena por comentário racista: ‘Ser humano podre'

O discurso da participante Lumena, do ‘BBB 21’, sobre a sua colega de confinamento Carla Diaz, já havia causado indignação no vereador Thammy Miranda (PL-SP), que manifestou por meio das redes sociais, ser contra a maneira que a psicóloga agia.

Mas, agora o filho da cantora Gretchen resolveu ir além e se reuniu com os seus advogados para verificar a possibilidade de processar a sister por ter tido que Carla era ‘toda cagada em sua branquitude de merda’.

"Ontem mesmo já enviei um ofício ao MP. Não é só o Thammy político que está fazendo isso e sim o cidadão. Me senti mais que ofendido. Eu me senti no dever de chamar atenção pra isso. Se a Carla Dias tivesse falado: "negritude de merda", ela sairia presa no BBB. A mesma responsabilidade que devemos ter com os negros, devemos ter com os brancos, porque não é sobre cor, é sobre ser humano", afirmou o vereador, em entrevista a coluna Fábia Oliveira.

No documento enviado ao Ministério Público, Thammy alega que ‘não se trata de cogitar, como tem sido veiculado, o 'racismo reverso', hipótese já afastada pelo judiciário, mas de perigoso incitamento a comportamentos agressivos e humilhantes em relação a pessoas de raças diferentes. De incitamento à prática de atos de convulsão social, pois aos racistas tal frase dá munição para se auto-justificarem’.

O político ainda acrescenta que a participação da confinada trouxe para o programa ‘todo o desrespeito, desinformação e agressividade que tem sido objeto de preocupação nas redes sociais’. Thammy acredita que Lumena faz uso de pressão psicológica com Diaz para desestabilizar a atriz dentro do jogo.

"Ela é um lixo de ser humano, é surreal o que ela está fazendo. Eu nunca conheci na minha vida um ser humano tão podre. Se essa não for a verdade dela, a edição do reality show está fazendo dela um monstro", disse.