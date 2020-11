Thammy Gretchen é eleito vereador com mais de 43 mil votos

Thammy Miranda, filho de Gretchen, de 36 anos, se elegeu como vereador pelo Partido Liberal (PL) entre os vinte candidatos mais bem votados da capital paulista. Ele recebeu 43.297, com 99,92% das seções totalizadas.

Em 2019, Thammy deveria ter assumido o cargo de Camilo Cristófaro (PSB) na Câmara de São Paulo, após o cumprimento da decisão da Justiça Eleitoral que determinou a extinção do mandato do vereador. No entanto, Cristófaro reassumiu ao recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e manteve o mandato.

Thammy também concorreu como vereador de São Paulo em 2016, pelo PP na coligação PSDB/PSB/PP/DEM. Ele obteve 12.408 votos nas eleições e ficou como suplente da coligação.