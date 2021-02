Thaís se surpreende ao ver peitoral de Fiuk; confira a reação da sister

Depois que a manutenção externa foi anunciada na tarde da última sexta-feira (26) na casa do BBB, alguns brothers começaram a desconfiar que teria festa. Para não perder tempo, muitos correram para dar um 'tapa no visual'. Esse foi o caso de Fiuk, por exemplo, que não perdeu tempo e tirou logo a barba, além de depilar o peitoral. Thaís, affair de Fiuk no jogo, chegou logo depois e, ao ver o brother tomar banho, já sem os pêlos, ficou impressionada com a mudança e reagiu com expressão de surpresa. Confira: