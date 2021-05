Thaís Braz ficou com ator após sair do BBB

Thaís Braz, ex-participante do BBB21, participou do quadro Eu Nunca, no canal Hotel Mazzafera, de Matheus Mazzafera econtou que já beijou desde que deixou o reality show e afirmou que o affair é um ator, mas não citou nomes e disse não saber se o relacionamento terá continuidade.

"Eu precisava beijar na boca", disse a influencer, que também já foi apontada como possível novo affair do cantor Xamã. Mas ela fez questão de avisar que o ator não é Fiuk.

Ainda falando sobre relacionamentos, Thaís contou que já deixou um jantar porque o cara era chato. "Já fui ao banheiro e não voltei. Mandei mensagem dizendo que tinha passado mal", contou. Ela também afirmou cortar relações quando não tem mais interesse. "Quando eu pego ranço, eu bloqueio.