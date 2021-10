Teste de DNA confirma que Marcos Araújo é pai do caçula de Pétala Barreiros

Após diversas polêmicas envolvendo o nome do empresário Marcos Araújo e Pétala Barreiros, o exame de DNA pedido pelo dono do Villa Mix, teve seu resultado divulgado nesta sexta-feira, 22. Como já dito pela influenciadora, o milionário é de fato pai de Lucas, de apenas 9 meses. Segundo o jornalista Erlan Bastos, no exame consta que o resultado aponta o índice de paternidade é de 99,99999999999%.

Pétala publicou um story com uma suposta indireta para o ex-marido, dizendo: "Pois nada de oculto que não venha ser revelado. E nada em segredo que não seja trazido à luz do dia (Marcos 4:22)".

O exame foi realizado no último mês e gerou polêmica devido a presença da apresentadora Lívia Andrade, atual namorada de Marcos, no local ela estava acompanhada por quatro seguranças que estavam armados. Essa atitude foi vista por muitos como uma espécie de intimidação contra a mãe da criança. Desde então, as duas vêm se alfinetando nas redes sociais e em entrevistas concedidas.