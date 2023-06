Tesão no casamento: saiba o que fazer para renovar a chama segundo Ivete Sangalo

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo abriu o jogo sobre o casamento com Daniel Cady, com quem é casada desde 2008 e tem três filhos. A artista negou qualquer crise no casamento e falou como manter uma relação saudável. Em entrevista ao portal Splash, do UOL, Ivete Sangalo afastou qualquer crise no casamento.

Ela e Daniel foram alvo de rumores em 2021 e também no ano passado após o nutricionista apagar algumas fotos do casal de seu perfil no Instagram. Na conversa, a mãe de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 5, comentou que é possível manter uma relação saudável mantendo o diálogo. Segundo a cantora, "renovar os votos nunca é demais. O casamento é um compromisso que primeiramente é com você. Tem que ser algo bom”. Ivete ainda falou que todos os problemas que surjam no relacionamento podem ser resolvidos desde haja um “acordo” com o parceiro.

Confira as dicas dadas por Ivete Sangalo para manter a chama do casamento:

Parceria

Para a cantora, durante a rotina é preciso haver diálogo, um grande acordo. "Onde há amor, tudo se supera. É preciso ter renovação dos votos, da admiração, do respeito, do tesão e do caminhar junto com o seu parceiro", aconselhou a cantora.

Sair da rotina

Não precisa necessariamente viajar ou fazer coisas novas, apenas uma foto, uma sedução diferente no dia, segundo a cantora, já são ideias para que o casal saia da rotina, que é natural, com o passar dos anos.

Autoconhecimento

Segundo a cantora, "o casamento é um compromisso que primeiramente é com você". Então é de extrema importância se conhecer. Um bom caminho é fazer terapia regularmente para que o autoconhecimento se aflore cada vez mais dentro do casal.

Veja o post da cantora em homenagem ao marido no Dia dos Namorados:

