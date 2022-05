Termina nesta segunda (2), as inscrições para as oficinas do Arrastão do Pavulagem

Termina nesta segunda (2) as oficinas de percussão e perna de pau e dança para participar do Arrastão do Pavulagem 2022. As inscrições terminariam na terça (3), mas serão encerradas por conta da alta demanda de inscritos.

As oficinas começam no próximo domingo, dia 08, e seguem diariamente até 22 de maio, na Praça dos Estivadores, em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem.

Pessoas de todas as idades podem participar e menores de 15 anos devem estar acompanhados de um responsável durante as oficinas.

A inscrição é feita por meio de um formulário disponível nas redes sociais do Arraial do Pavulagem. Mas, para confirmá-la, a pessoa deve comparecer presencialmente no primeiro dia de oficina (8 de maio) e apresentar um documento de identidade com foto. Mais informações nas redes sociais do Arraial do Pavulagem.