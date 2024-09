VÍDEO: Gaby Amarantos se declara "precursora pioneira" e anuncia DVD

A cantora Gaby Amarantos foi uma das convidadas do especial Pará no Altas Horas deste sábado (31). Durante sua apresentação, a artista declarou ser a precursora pioneira do tecnomelody no Brasil.

“Aqui é a precursora pioneira, Brasil”, afirmou Gaby Amarantos durante a performance da música “Me Libera”. A declaração foi interpretada por alguns internautas como uma resposta a Manu Bahtidão, que havia se autodenominado precursora do ritmo no programa Encontro, exibido em 12 de agosto.

Além disso, Gaby anunciou o lançamento do seu DVD intitulado “Parazão” e revelou novas colaborações. “Eu precisava dar esse presente para os meus fãs, eu precisava mostrar pra eles a dança original. Então, o show ‘Parazão’ tá chegando, se preparem”, disse a artista.

