Tiago Leifert interrompe gravações do 'The Voice Brasil', mas promete voltar

De saída da TV Globo, o apresentador Thiago Leifert foi afastado às pressas do The Voice Brasil na última semana, por conta de um problema pessoal, mas em postagem recente nas redes sociais, ele garantiu que voltará às gravações da temporada.

Segundo informações do site Notícias da TV, o apresentador não gravou a “fase remix” do reality musical, que será seu último trabalho na TV Globo. O artista foi substituído por André Marques.

Tiago Leifert falou sobre o afastamento para o site. “Eu não gravei a fase remix, tive mesmo um problema. Foi semana passada”, disse ele, tranquilizando seus fãs e seguidores. Leifert, porém, tranquilizou os fãs e disse que deve voltar a atração musical em breve, mas evitou dar uma estimativa mais certeira. “Espero que sim [sobre o retorno]! Vamos ver como andam as coisas. Temos até dezembro”, concluiu.

A saída de Tiago Leifert da TV Globo foi informada no dia 9 de Setembro. O apresentador usou seu Instagram para se despedir da casa onde trabalha, há quase 16 anos. “Eu cresci dentro da Globo e conheci minha esposa na Globo. Minha irmã conheceu meu cunhado na Globo. É muito mais do que um emprego: a Globo é um pedaço enorme da história da minha família. Não é exagero dizer que é uma relação de amor”, disse.

A despedida de Tiago Leifert da TV Globo ocorrerá no próximo dia 23 de dezembro, quando será exibido o último episódio da décima temporada do The Voice Brasil. Lembrando que esse será o último programa apresentado por Leifert, que se dedicará à família.