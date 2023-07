Tela Quente: Confira qual filme será transmitido nesta segunda-feira (17/07)

O filme ‘Vingadores: Ultimato’ será exibido na programação da TV Globo nesta segunda-feira (17/07), às 22h25, após a novela das nove ‘Terra e Paixão’.

Diretamente dos quadrinhos da Marvel, o longa faz parte da franquia dos ‘Vingadores’ e acompanha os super-heróis interpretados por Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e Jeremy Renner, na missão de salvar o universo do vilão Thanos.

Qual a sinopse do filme ‘Vingadores: Ultimato’?

Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água e comida, Steve Rogers e Natasha Romanov lideram a resistência contra o titã louco.

Assista o trailer do filme ‘Vingadores: Ultimato’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)